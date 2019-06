Esp : Griezmann et le Barça accusés d'avoir magouillé au mercato !

Dans : Liga, Mercato.

On le sait, Antoine Griezmann a décidé de lever l'option d'achat à 120ME dont il disposait à l'Atlético Madrid. Et même si l'attaquant français des Colchoneros n'a pas dévoilé le nom du club où il allait signer, les regards se sont tous tournés vers le FC Barcelone, qui un an après avoir échoué dans le dossier Griezmann semble cette fois avoir fait mouche. Mais, le Barça est désormais soupçonné d'avoir bougé un peu trop tôt, puisque le club catalan aurait débuté les négociations au mois de novembre dernier avec le clan Griezmann, mais surtout aurait fait signer un premier contrat à Antoine Griezmann dès le mois de mars, alors que l'Atlético Madrid était encore en course en Ligue des Champions. C'est la Cadena Ser, généralement très bien informée, qui a lancé cette accusation, affirmant que des preuves concrètes existent de cet engagement pris par le champion du monde de l'Atlético Madrid de rejoindre le FC Barcelone au mercato d'été 2019.

C'est seulement au mois de mai qu'Antoine Griezmann a annoncé à ses dirigeants qu'il voulait lever son option d'achat, sans toutefois leur dire qu'il avait déjà négocié un accord avec le FC Barcelone. La Cadena Sera affirme que l'Atlético Madrid pourrait entamer une action contre le Barça et Antoine Griezmann devant la FIFA. Si des documents permettent effectivement de prouver qu'un tel contrat existe entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann, où ses représentants, alors une grosse sanction pourrait tomber, ce genre d'accord n'étant possible que dans les six derniers mois d'un contrat.