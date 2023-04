Esp : Deschamps a frustré Benzema, Lewandowski va morfler

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema a inscrit un superbe triplé face à Almeria samedi. Trois buts marqués avec le Real en moins de 45 minutes, de quoi confirmer la forme du Français. Depuis la reprise post-mondial, ce dernier fond littéralement sur la tête du classement des buteurs en Liga.

Almeria est la 13e victime de Karim Benzema en carrière. 13e club de la liste des équipes ayant concédé un triplé de la part de l'attaquant français en carrière. Il n'est donc pas si courant de voir Benzema marquer un triplé. Les Andalous ne sont que les cinquièmes en Liga à subir pareil affront de l'ancien lyonnais lors de ses 14 années passées au Real Madrid. Les deux dernières équipes avant eux ne sont pas si lointaines, il s'agit de Valladolid le 2 avril dernier et du Barça en coupe le mercredi 5 avril qui suivait. Trois triplés en moins d'un mois pour Benzema, pas de doute le Français est sur une bonne dynamique. Cela se voit au classement des buteurs.

Depuis 2023, Benzema rattrape fort Lewandowski

En effet, Karim Benzema est le deuxième meilleur buteur de Liga avec 17 buts, deux unités en-dessous du leader Robert Lewandowski. L'attaquant polonais du FC Barcelone a marqué son 19e but plus tard dans la soirée, face au Betis Séville. Mais, globalement, il peine à trouver le chemin des filets depuis plusieurs semaines. Tout le contraire de Benzema. Comme l'a constaté le quotidien AS, le Français est sur un rythme soutenu depuis la reprise post-Mondial. Sur cette période, Benzema a marqué 12 fois en Liga contre seulement 6 fois pour Lewandowski.

Le titre de Pichichi comme on dit en Espagne est redevenu un objectif pour Benzema. AS indique qu'au Real Madrid la consigne est de favoriser la passe pour le Français dès qu'il est en mesure de marquer. Meilleur buteur en titre du championnat, Benzema peut réaliser le doublé dans ce classement ce qui n'a plus été fait à Madrid depuis Cristiano Ronaldo (2014 et 2015). Un beau record que le Real compte bien favoriser surtout si cela se fait au détriment d'un attaquant barcelonais.