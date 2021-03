Esp : 60 ME, la surprise Griezmann à Man United ?

Dans : Liga.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Ronald Koeman à Barcelone, Antoine Griezmann pourrait faire ses valises lors du prochain mercato.

Parfois associé au PSG dans le cadre d’un hypothétique échange, Antoine Griezmann a également la cote en Premier League. A la surprise générale, c’est bel et bien en Angleterre que l’international tricolore pourrait rebondir la saison prochaine. Selon les informations obtenues par Don Balon, Manchester United suit attentivement la situation d’Antoine Griezmann afin d’en faire le successeur d’Edinson Cavani, dont le départ pour l’Amérique du Sud est plus que probable. Très attaché à son mode de vie en Espagne, Antoine Griezmann pourrait se faire une raison et changer d’air dans l’espoir de relancer sa carrière loin de Barcelone, où il est mieux depuis quelques semaines sans être pour autant un joueur clé.

Le média espagnol croit savoir que Manchester United pourrait proposer jusqu’à 60 ME pour s’offrir les services d’Antoine Griezmann. Au vu de la situation financière très délicate du FC Barcelone, le nouveau président Joan Laporta pourrait bien accepter cette proposition si elle se confirme. Reste maintenant à voir si Manchester United ira au bout de la démarche, alors que les Red Devils sont également associés à Erling Haaland ou encore Jadon Sancho (Borussia Dortmund) au mercato. Du côté de Barcelone, les pistes sont nombreuses en attaque afin de compenser le potentiel départ d’Antoine Griezmann. Comme indiqué par ailleurs sur notre site, Sergio Agüero aurait trouvé un accord avec le Barça pour un contrat jusqu’en juin 2023 tandis qu’Erling Haaland figurerait également dans les petits papiers de la direction. Enfin, le club catalan aimerait prolonger Ousmane Dembélé mais si les négociations venaient à échouer, alors un attaquant de plus pourrait être recruté afin de compenser un éventuel départ du Français. On l’a bien compris, l’été sera extrêmement chaud au Barça.