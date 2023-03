Cristiano Ronaldo viré, le Portugal obligé de l'humilier ?

Dans : Foot Europeen.

Par Alexis Rose

Encore et toujours présent sous le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo va-t-il prolonger le plaisir jusqu’à l’Euro 2024 ? Tout le monde n’est pas vraiment favorable à cette possibilité…

Suite à l’élimination du Portugal en quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 face au Maroc, Cristiano Ronaldo quittait le Qatar en pleurs, son rêve de soulever le plus beau trophée s’étant envolé. Tout le monde pensait alors que cette image allait rester la dernière de CR7 sous le maillot du Portugal, sauf que le nouveau sélectionneur Roberto Martinez en a décidé autrement en rappelant le quintuple Ballon d’Or pour le début des qualifications pour l’Euro 2024. Malgré le fait qu’il soit un peu en pré-retraite dans son club saoudien d’Al-Nassr, CR7 a toujours de bons restes. Puisque lors de sa 197e sélection, un record mondial, le joueur de 38 ans a bien aidé son équipe en marquant un doublé contre le Liechtenstein. Un simple écran de fumée pour Kevin Diaz, pour qui le nouveau cycle portugais doit se faire sans CR7.

« J’espère que Roberto Martinez aura un discours clair et franc avec CR7 »

🗣💬 "Cristiano Ronaldo devrait libérer le Portugal mais il n’a pas la lucidité pour savoir quand partir"



🇵🇹 Kevin Diaz ne croit pas en un nouveau cycle portugais avec CR7 et espère que Martinez prendra ses responsabilités. pic.twitter.com/gFBACfgMq1 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2023

« Cristiano Ronaldo devrait libérer le Portugal, mais il n’a pas la lucidité pour savoir quand et comment partir. On l’a déjà vu avec Manchester United. Mais on ne peut pas lui reprocher, c’est jamais facile de partir. Son caractère a fait sa force durant sa carrière. Il fait partie des légendes du foot. En tout cas, j’espère que Roberto Martinez aura un discours clair et franc avec CR7. Il doit lui dire : “Tu es une légende, ça va être difficile pour moi de te demander d’arrêter car je pense que tu as encore ta place comme attaquant du Portugal. Mais si je dois te mettre sur le banc ou si je dois ne pas te convoquer car il y a des joueurs meilleurs que toi, je ne te prendrai peut-être pas pour être le 23e de la liste. Et là, il faudra qu’on ait une conversation pour que tu puisses sortir par la grande porte”. Martinez est obligé de faire ça », a lancé, dans l’After Foot, le consultant de RMC, qui sait que le Portugal ne manque pas d’armes offensives avec Felix, Leao, Bernardo Silva ou Ramos. Mais l'empreinte de Cristiano Ronaldo est toujours immense au Portugal, et on ne pourra pas reprocher à CR7 d'être toujours disponible pour son pays, qu'il a porté parfois à lui tout seul pendant de longues années.