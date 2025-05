Cristiano Ronaldo de retour chez son ex, la folle rumeur

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

En fin de contrat en juin prochain du côté d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pourrait prendre une décision fracassante pour la fin de sa carrière. Désireux de rester au haut niveau en amont de la Coupe du monde 2026, le Portugais est attiré par un retour au Sporting CP.

En janvier 2023, Cristiano Ronaldo surprenait tout le monde en signant un contrat record à Al-Nassr. Avec cette opération, la légende du football mondial devenait le chef de file d'une lignée de joueurs qui prenaient également la décision d'aller chercher un juteux pactole en Arabie saoudite. Et pour le Portugais qui a fêté ses 40 ans en février dernier, le temps semble s'être arrêté depuis son arrivée à Riyad. Auteur de 33 buts toutes compétitions confondues cette saison, il prouve au monde entier qu'il peut encore aligner les performances de haut niveau, le tout sous une chaleur constamment écrasante. Toutefois, toutes les bonnes choses peuvent avoir une fin, comme son contrat en or qui arrivera à son terme le 30 juin prochain. Considérant qu'il n'a pas encore prolongé, les rumeurs sur son avenir vont bon train, notamment celle d'un retour au pays.

Cristiano Ronaldo, bientôt le retour au Portugal ?

« Fier de toi, fils ! », Cristiano Ronaldo s'enflamme https://t.co/a3naGRJsuh — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2025

Il y a 23 ans, Cristiano Ronaldo ouvrait la porte de sa très longue carrière au Sporting CP. Son club formateur a rapidement vu qu'il avait un don et il n'a fallu qu'une saison en professionnel pour que l'Europe s'en rende compte. Et si, plus de deux décennies plus tard, la légende portugaise faisait son retour au pays ? C'est la rumeur un peu folle que relance Fichajes ce vendredi 9 mai. L'ancienne gloire du Real Madrid envisage sérieusement un retour dans son club de jeunesse afin de se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026.

Le quintuple Ballon d'Or ne compte pas encore raccrocher les crampons et a bien l'intention de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. Sachant qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison, pourquoi ne pas tenter un très gros pari en laissant parler les émotions et le romantisme enfouis en lui ? Avec le départ à venir de Viktor Gyökeres, Cristiano Ronaldo n'aurait aucun mal à devenir l'attaquant de pointe titulaire des Leões. Surtout, ce serait le moment idéal de boucler la boucle et de conclure sur une dernière saison dans son pays. Là où tout a commencé pour lui.