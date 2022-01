Zidane réclamé en urgence à Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zinedine Zidane est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG.

En cas de départ de Mauricio Pochettino à la fin de la saison, il est assez clair que Zinedine Zidane sera la priorité du Paris Saint-Germain pour son banc de touche. Des négociations ont déjà été menées entre l’entourage de Zinedine Zidane et le club parisien, mais aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. Et pour cause, l’ex-entraîneur du Real Madrid reste focalisé sur l’Equipe de France, qu’il aimerait reprendre lorsque Didier Deschamps passera la main, peut-être après la Coupe du monde au Qatar. En dehors du PSG, un autre club pourrait solliciter Zinedine Zidane dans les prochains mois. Il s’agit de Manchester United, un club dans lequel « ZZ » ne ferait pas de mal selon Louis Saha, ancien international français et ex-buteur des Red Devils.

Saha réclame Zidane à Manchester United

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« Zidane à Manchester United ? Je pense que c’est difficile mais selon moi, il serait la personne idéale pour Manchester. Peut-être que les dirigeants mancuniens doivent lui faire une proposition plus attrayante pour le convaincre, je ne sais pas. Mais pour moi, Zidane est le meilleur candidat possible. En tant que manager, il améliorerait la confiance de certains joueurs. Regardez ce que Zidane a gagné, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’entraîneur » a lancé Louis Saha avant de conclure. « J’aime beaucoup son profil et je pense qu’il ferait des choses incroyables à Manchester United. Le charisme du gars parle de lui-même, son pedigree aussi. S’il devait rejoindre Manchester, je suis certain et convaincu qu’il aurait un succès incroyable » a estimé, sur un site britannique de paris sportifs, Louis Saha, qui espère de toutes ses forces que Zinedine Zidane rejoindra Manchester United dans les semaines à venir. Un club au sein duquel le nom de Mauricio Pochettino a également circulé avec insistances depuis un an.