Vente MU : Les Glazer négocient sous la menace des fans

Par Eric Bethsy

Devenue indésirable aux yeux des supporters, la famille Glazer a mis Manchester United en vente. Mais pour le moment, aucune des offres reçues ne donne satisfaction aux propriétaires. Un rachat de parts minoritaires pourrait être privilégié. Ce qui provoquerait la colère des fans mancuniens.

Des doutes apparaissent autour de la vente de Manchester United. Sous la pression des supporters, les membres de la famille Glazer ont finalement accepté de vendre le club. Le processus a bien été lancé et plusieurs candidats se sont officiellement manifestés. On parle surtout du cheikh Jassim Bin Hamad al Thani et du Britannique Jim Ratcliffe, considérés comme les deux principaux courtisans. Mais qu’il s’agisse du Qatari ou du patron d’Ineos, aucune des propositions reçues n’a atteint les exigences des propriétaires.

La vente intégrale annulée ?

Il faut dire que ces derniers réclameraient près de 7 milliards d’euros. « Comment décidez-vous du prix d'un tableau ? Comment décidez-vous du prix d'une maison ? Cela n'a rien à voir avec le coût de la construction ou le coût de la peinture, prévenait Jim Ratcliffe dans le Wall Street Journal la semaine dernière. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est payer des prix stupides pour des choses parce que vous le regretterez par la suite. »

Comme le propriétaire de l’OGC Nice, le cheikh Jassim Bin Hamad al Thani ne semble pas non plus disposé à faire des folies. Dans ces conditions, des rumeurs commencent à évoquer une nouvelle tendance. La famille Glazer pourrait seulement vendre des parts minoritaires et rester aux commandes. Autant dire que ce rebondissement provoquerait la colère des supporters. D’où l’inquiétude du journaliste Dean Jones.

🏟 Le derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool officiellement reporté pic.twitter.com/VZGKfQo4ho — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 2, 2021

« Ça ne sera tout simplement pas acceptable. Ils ne le tolèreront pas, a prévenu le spécialiste pour GiveMeSport. On voit les banderoles à Old Trafford. Ils veulent que le club soit vendu intégralement. Maintenant que le club est en vente, le rachat d'une partie des parts du club mettrait les gens en colère. On pourrait assister à la pire manifestation que l'on ait vue si cela arrivait. » En mai 2021, les fans mécontents avaient envahi la pelouse d’Old Trafford et provoqué le report du choc face à Liverpool.