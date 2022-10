Tottenham annonce le décès de Gian Piero Ventrone

Tottenham est en deuil. Le club londonien a annoncé le décès de Gian Piero Ventrone, préparateur physique des Spurs et grand ami d’Antonio Conte. L’Italie est décédé à 62 ans d’une leucémie foudroyante alors que l'adjoint était encore avec les Spurs au début de saison. Ses médecins avaient décelé une leucémie tout récemment, et il est décédé d'une hémorragie cérébrale ce jeudi matin à Naples, dans un hôpital où il était arrivé en début de semaine. « Nous sommes dévastés d'annoncer le décès du préparateur physique Gian Piero Ventrone. Aussi attachant qu'exigeant en dehors du terrain, Gian Piero est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du staff. Il manquera beaucoup à tout le monde au club et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment incroyablement triste », a fait savoir Tottenham dans un communiqué de presse.

Ses méthodes très physiques dans la préparation avaient fait le tour du monde cet été, notamment en voyant les joueurs des Spurs tout donner et s’allonger longuement au sol après les séances. Il s’était notamment fait connaitre en s’occupant de la préparation physique de la Juventus, sous Marcelo Lippi, dans les années 1990.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.



He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.