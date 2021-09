PL : Cristiano Ronaldo sanctionné, les prix flambent

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Débarqué à Manchester United en fin de mercato, Cristiano Ronaldo va rentrer plus tôt que prévu en Angleterre, et cela provoque un engouement fou.

La boucle est bouclée, et l’histoire sera donc belle jusqu’au bout. Désireux de quitter la Juve à un an de la fin de son contrat lors du dernier marché des transferts, Cristiano Ronaldo a effectué son come-back à Manchester United. Un temps proche du grand rival, Man City, l'international portugais a été convaincu par Alex Ferguson. Par conséquent, CR7 est bien revenu à Old Trafford en l’échange d’un chèque de 15 millions d’euros. Et dans son ancien jardin, là où il a tant brillé entre 2003 et 2009, avec notamment sa première Ligue des Champions et son premier Ballon d’Or, avant de rejoindre le Real Madrid, Cristiano Ronaldo retrouvera bien son numéro 7.

Cristiano Ronaldo aura bien le numéro 7

En effet, jeudi soir, le club mancunien a annoncé que sa nouvelle recrue va bien récupérer la tunique portée alors par Edinson Cavani. Avec l’accord des dirigeants de la Premier League et avec l’aval de l’attaquant uruguayen, qui va lui prendre le numéro 21, CR7 va donc rester lui-même. Dans le communiqué pour annoncer cette grande nouvelle, MU précise d’ailleurs que le Portugais pourrait effectuer son grand retour avec Manchester dès le 11 septembre prochain lors du match de championnat contre Newcastle. Une nouvelle grande première à MU que le joueur de 36 ans espère réussir. Mais personne n’en doute, vu la forme que Cristiano Ronaldo a en ce moment.

Le Portugal fait un cadeau à CR7

Devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection, devant Ali Daei, grâce à un doublé inscrit contre la République d'Irlande mercredi lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 (2-1), le quintuple Ballon d'Or va même avoir un peu de temps pour préparer son come-back. Puisque le Portugal a libéré sa star ce jeudi, vu qu’il sera suspendu pour le déplacement en Azerbaïdjan mardi prochain. A noter que le champion d'Europe 2016 a été suspendu pour avoir reçu un carton jaune en enlevant son maillot après son dernier but. Grâce à ce temps bonus, Cristiano Ronaldo va donc pouvoir prendre ses marques avec Ole Gunnar Solskjær et ses nouveaux coéquipiers.

Cristiano Ronaldo has been released early from the Portugal squad after picking up a suspension ahead of his Manchester United return 🔜 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 2, 2021

2 500 euros le billet pour MU-Newcastle

Quoi qu’il en soit, personne ne veut rater le grand retour de CR7 à Manchester. Et d’après Man United News, les billets pour le match face à Newcastle, prévu un samedi après-midi à Old Trafford, se facturent déjà à plus de 2 500 euros sur le marché. Un prix qui va continuer de grimper, vu que la présence de CR7 sur cette rencontre de PL est désormais très attendue, et surtout très probable.