Officiel : Pep Guardiola prolonge à Manchester City

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Arrivé à la tête de Manchester City en 2016, après des passages réussis dans son Barça (2008-2012) et au Bayern Munich (2013-2016), Pep Guardiola va poursuivre son aventure en Premier League. Ce jeudi soir, le club citizen a effectivement annoncé la prolongation de contrat de son coach espagnol jusqu'en 2021. Une juste récompense pour le technicien de 47 ans, qui vient de réaliser une saison historique à City, avec deux titres, et notamment 100 points marqués et une différence de buts de +79 en championnat.