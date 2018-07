Officiel : Maurizio Sarri nouvel entraîneur de Chelsea !

Après l'annonce du limogeage d'Antonio Conte de sa fonction d'entraîneur de Chelsea pour une faute grave qui reste à déterminer, le poste ne sera pas resté vacant très longtemps. E effet, ce samedi matin les dirigeants du club londonien ont officialisé la signature pour trois ans de Maurizio Sarri. L’ancien entraineur de Naples, passé ces dernières années tout proche du titre de champion d’Italie, va tenter de relancer une équipe de Chelsea à la dérive la saison passée en Premier League.

Dans la foulée de la signature de son entraineur, le club londonien pourrait annoncer la venue de Jorginho, également en provenance de Naples, pour 57 ME.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!



Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6