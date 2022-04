Nouvelle accusation grave à Chelsea, Abramovitch se fâche

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Sanctionné pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, Roman Abramovitch, dont les comptes sont gelés dans plusieurs pays, ne peut payer ses salariés. Le propriétaire et président de Chelsea aurait donc emprunté de l’argent à des amis américains. Une accusation que le dirigeant dément.

Dans l’attente d’une vente, Roman Abramovitch continue de nuire au quotidien de Chelsea. Le propriétaire et président des Blues, sanctionné en tant que soutien de Vladimir Poutine pendant la guerre en Ukraine, voit notamment ses comptes et avoirs gelés dans plusieurs pays. Le dirigeant se retrouve donc en difficulté au moment de payer ses salariés.

Pas besoin de cash, Abramovitch a ce qu'il faut en caisse

Mais selon le média Page 6, Roman Abramovitch aurait trouvé une autre solution. « Roman demande à certains de ses amis puissants les plus proches de le laisser leur emprunter un million de dollars (920 000 euros) chacun, écrit la source. Il dit qu'il n'a jamais manqué le paiement de son personnel, qui est de 750.000 dollars (690 000 euros) par semaine, et avec ses avoirs gelés, il ne peut pas payer son personnel. Il a tendu la main au producteur et réalisateur hollywoodien Brett Ratner et à la famille Rothschild, parmi tant d'autres, pour obtenir de l'argent. »

Roman Abramovich a conclu un accord pour acheter Göztepe. Une annonce officielle sera faite d'ici vendredi. (D-Smart Spor) pic.twitter.com/ESR63n8Eaw — Super Lig 🇫🇷 (@TurcFootballFR) April 5, 2022

« Mais – bien qu'ils soient bons amis avec Roman – ils n'ont pas accepté de lui donner de l'argent parce qu’ils ne l’ont pas en liquide ou parce qu’ils ne connaissent pas les répercussions en vertu du droit international », a expliqué Page 6, dont l’accusation est vite parvenue jusqu’aux oreilles de l’intéressé, lequel a rapidement réagi via le site britannique City AM. D’après son porte-parole, les informations citées sont totalement « fausses ». Roman Abramovitch « n'a pas parlé avec ces personnes ni demandé de fonds à ces personnes. Nous avons contacté la source d'origine de Page 6 car ils ne nous ont pas contactés avant la publication », a répondu le clan russe afin de ne pas aggraver sa situation.