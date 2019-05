Mercato : Son attitude dérange, Martial prié de faire ses valises !

Dans : Premier League, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 12 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 2018-2019, Anthony Martial n’a pas réalisé une saison catastrophique d’un point de vue purement statistique. Mais aux yeux de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, l’international français n’a plus sa place à Manchester United. En effet, The Times affirme que le technicien norvégien, qui n’est plus intérimaire depuis près de 2 mois, souhaite voir l’ancien attaquant de l’AS Monaco faire ses valises au mercato.

Si les performances irrégulières de Martial en match agacent à Manchester United, c’est surtout le manque d’investissement du joueur à l’entraînement qui a poussé Ole Gunnar Solskjaer à bout selon le média britannique. Reste que le Français est sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2024, puisqu’il avait prolongé en janvier dernier à la demande du technicien mancunien. Le mercato du buteur mancunien s’annonce donc mouvementé… et plein de surprises.