Mercato : Perisic qui arrive et Martial au PSG, le deal de MU

En très grand froid avec José Mourinho, Anthony Martial rêve désormais de quitter Manchester United après trois saisons mitigées.

Le club anglais n’y serait plus opposé désormais, à condition de boucler une arrivée de prestige pour compenser. Les Red Devils ont trouvé la perle rare, et sans surprise, il s’agit d’une étoile du mondial. En effet, MU compte mettre le paquet pour faire venir Ivan Perisic, qui a porté la Croatie jusqu’en finale, et a même marqué le but égalisateur des siens face à la France lors de l’ultime rencontre. La formation anglaise ne devrait pas perdre de temps pour faire une offre conséquente à l’Inter Milan, puisque le marché des transferts ferme le 9 août en Premier League.

Si Perisic venait à signer à Manchester United, alors Martial ne serait plus retenu. Et selon The Mirror, deux clubs sont favoris pour le faire signer : le Bayern Munich et le PSG. L’attaquant français serait favorable à une arrivée chez le champion de Ligue 1, même si ce sera pour jouer les doublures de luxe derrière le trio Mbappé-Neymar-Cavani. Bonne nouvelle pour le PSG toutefois en cas d’intérêt réciproque, MU serait prêt à baisser ses exigences financières si jamais Martial ne rejoignait pas un club de Premier League, surtout que l’ancien monégasque n’a plus qu’une année de contrat. Néanmoins, il sera difficile de table sur un transfert inférieur à 40 ME.