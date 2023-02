Manchester City : Guardiola menace toujours de démissionner

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Manchester City est dans la tourmente, l’actuel leader de la Premier League étant accusé par la Premier League d’avoir enfreint les règlements financiers à plus de 100 reprises au cours des dix dernières années.

La tempête souffle fort et elle pourrait faire de nombreux dégâts à Manchester City, accusé par la Premier League d’avoir violé plus de 100 fois le règlement de la Premier League depuis la reprise du club par Abu Dhabi. Manchester City est notamment dans la tourmente en raison des apports financiers directs du propriétaire Cheikh Mansour via des partenariats déguisés. L’actuel dauphin d’Arsenal en haut de la Premier League est dans la tempête et cela n’est peut-être pas terminé car visiblement, Pep Guardiola n’apprécie guère ce qui est en train de se passer à Manchester City. A tel point que selon les informations du Sun, l’actuel manager des Citizens envisage un départ à tout moment, dans le cas où ses patrons lui cacheraient des informations importantes au sujet des règlements enfreints par le club anglais.

Guardiola sur le départ de Manchester City ?

Pour rappel, Manchester City s’est exposé à de très lourdes sanctions de la part de la Premier League, qui pourraient aller d’une simple déduction de points à une expulsion temporaire ou définitive du championnat anglais. En août dernier, après des sanctions de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Pep Guardiola s’était mouillé en personne en soutenant son club et en affirmant que Manchester City n’avait pas violé la moindre règle. Six mois plus tard, le ton est différent et un départ de l’entraîneur catalan n’est plus à exclure. « Si vous me mentez, le lendemain, je ne serai plus là. Je serai dehors et je ne serai plus votre ami » avait déclaré il y a quelques semaines Pep Guardiola après les premiers soupçons au sujet de Manchester City. Avec cette affaire qui éclate au grand jour, la déclaration a été ressortie par la presse anglaise et elle ne manque pas de faire du bruit. En plus d’être possiblement sanctionné par la Premier League, le club britannique pourrait perdre son prestigieux entraîneur. La crise est profonde et cela ne fait peut-être que commencer.