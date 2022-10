Cristiano Ronaldo giflé par Ten Hag

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Les semaines passent et se ressemblent pour Cristiano Ronaldo, qui ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire à Manchester United.

Titulaire à seulement deux reprises depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo ne parvient pas à inverser la tendance et à s’imposer comme un titulaire aux yeux d’Erik Ten Hag à Manchester United. L’attaquant portugais a néanmoins bénéficié d’un peu plus de temps de jeu que d’habitude ce week-end à l’occasion du match contre Newcastle. En effet, Erik ten Hag a estimé que Marcus Rashford avait besoin d’un peu de repos et a donc fait le choix de titulariser Cristiano Ronaldo à la pointe de son attaque. Le Portugais n’a toutefois pas joué l’intégralité de la rencontre et CR7 était passablement agacé au moment de céder sa place. En conférence de presse, l’entraîneur de Manchester United a réagi à l’agacement de Cristiano Ronaldo… en mettant en garde l’ancien buteur du Real Madrid.

Ten Hag met la pression à Cristiano Ronaldo

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Aucun joueur n'est content de sortir. Je comprends cela. Je n'ai aucun problème avec lui. Il doit simplement me convaincre qu'il peut être sur le terrain » a lancé Erik Ten Hag, sous-entendant clairement que pour l’instant, Cristiano Ronaldo ne l’avait pas convaincu de l’utiliser davantage. Des propos qui vont piquer l’égo de l’international portugais, alors que Erik Ten Hag avait confié après le match contre Newcastle que CR7 ne devait sa titularisation qu’à la mise au repos du titulaire en attaque, Marcus Rashford. « Nous devons jouer quatre matchs en dix jours. Je veux garder les attaquants frais. Nous devions tourner. Rashy (Rashford) n'avait pas d'énergie pour tout le match, nous devons donc tout planifier. Je pensais que Rashy allait avoir un impact et s'il avait marqué le but, nous aurions tout fait correctement » avait lancé Erik Ten Hag. Reste maintenant à voir comment Cristiano Ronaldo sera géré dans les semaines à venir et si le Portugais arrivera (enfin) à s’imposer comme un titulaire, ce qu’il a été tout au long de sa carrière.