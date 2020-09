Chelsea : Thiago Silva fait des boulettes, il a une bonne excuse

Dans : Premier League.

Titulaire et capitaine pour sa première avec Chelsea contre West Bromwich Albion ce week-end (3-3), Thiago Silva n’a pas eu son rayonnement habituel.

Et pour cause, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain s’est rendu coupable d’une vilaine boulette sur l’un des buts encaissés par Chelsea. Remplacé avant même le terme de la rencontre, l’international brésilien va rapidement devoir apprendre la langue anglaise selon Frank Lampard, lequel a estimé dans des propos rapportés par le Daily Mail que cela pouvait avoir un impact important sur les prestations de Thiago Silva au sein de l’équipe britannique.

« Je ne sais pas à quel point ça a compté, mais il ne parle pas très bien la langue. C’est quelque chose que nous allons travailler. Il n’a pas eu le temps de le faire. Il apprendra rapidement. Je suis sûr que certains joueurs parlent des langues qu’il maîtrise. Il parle français, mais nous avons ici des gars qui parlent le portugais, l’espagnol et l’italien donc la langue n’est qu’un léger obstacle. Nous avons besoin de temps pour travailler. Nous avons déjà vu son leadership et ses qualités. Et nous allons voir encore plus que ça » a commenté le coach de Chelsea, pour qui il est évidemment essentiel que ses joueurs puissent communiquer aisément et se faire comprendre les uns des autres. En ce sens, l’apprentissage express de l’Anglais sera déterminant pour la suite de l’aventure chez les Blues d’un Thiago Silva qui aura à cœur de vite se rattraper après cette première sortie contrastée…