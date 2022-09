Après la F1, Hamilton veut piloter Manchester United

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

En plus de piloter sa Mercedes sur les circuits du monde entier, Lewis Hamilton s'investit de plus en plus dans le sport comme investisseur. Sa prochaine cible est Manchester United, avec pourquoi pas son ami et propriétaire de Nice Jim Ratcliffe.

Plus qu'un simple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est véritablement devenu une star du sport dans le monde. Le pilote britannique s'investit dans tous les sujets de société, notamment politiques devenant la figure de proue du Black Lives Matter. Mais, depuis peu, il est aussi devenu un sérieux investisseur dans les équipes sportives. Cela a commencé cet été en devenant actionnaire minoritaire de l'équipe de football américain, les Broncos de Denver. Toutefois, le rêve de ce fan d'Arsenal est d'entrer dans le milieu du football européen, prioritairement en Premier League.

Ratcliffe-Hamilton, futurs patrons de Manchester United ?

Cela a failli se concrétiser au printemps dernier lors de la procédure de rachat de Chelsea, pourtant rival londonien des Gunners. Hamilton était tenté d'investir, en s'associant avec le patron d'INEOS Jim Ratcliffe. Le propriétaire de l'OGC Nice est une bonne connaissance du pilote britannique puisqu'il est sponsor de l'écurie Mercedes et surtout propriétaire d'un tiers de l'équipe. Les deux hommes s'estiment et ils veulent retenter leur chance en Premier League avec Manchester United. La famille Glazer a été sommé par les supporters de céder le club, une aubaine pour Ratcliffe qui rêve de détenir son équipe de cœur.

Sir Lewis Hamilton responds to possibility of Manchester United takeover with Sir Jim Ratcliffe #mufc https://t.co/FdS2lHWjHb — Man United News (@ManUtdMEN) September 3, 2022

Le milliardaire et homme le plus riche du Royaume-Uni peut compter sur le soutien de Lewis Hamilton, lequel l'aidera dans sa démarche si possible. « Je n'ai pas encore reçu d'appel de lui me demandant si je veux m'impliquer là-dedans, mais je veux m'impliquer de plus en plus dans les équipes. Mais Jim est en partie patron et en partie partenaire, je dirais que nous sommes plus partenaires parce que nous sommes dans le même bateau et j'espère à l'avenir faire quelque chose avec Jim et construire avec lui, je ne sais pas quand ça sera ou ce que ce sera. Je crois vraiment à la propriété noire, ce qui manque dans le sport. Lorsque je m'implique par exemple avec les Broncos, j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que je peux faire au sein de l'équipe », a t-il affirmé au Daily Mail en marge du Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. Si Hamilton est aussi bon gestionnaire de club que pilote de F1, les supporters des Red Devils peuvent déjà se frotter les mains.