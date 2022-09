Ang : Pochettino en finale pour remplacer Tuchel à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Déjà prévu avant le défaite en Ligue des champions, le limogeage de Thomas Tuchel secoue Chelsea. Et désormais, la Premier League attend de savoir qui va remplacer l'entraîneur allemand.

La défaite de Chelsea à Zagreb pour le premier match de la Ligue des champions faisait mauvais genre pour les Blues, mais nul ne pouvait imaginer que 12 heures plus tard Thomas Tuchel allait être viré par le club londonien. Mais c’est le cas, et le poste de manager de Chelsea est donc vacant, les nouveaux propriétaires américains se donnant un peu de temps avant de dévoiler celui qui aura la lourde tâche de remplacer le technicien allemand. Mais en Angleterre, on a déjà des idées sur le nom de l’heureux élu et les sites de paris sportifs prennent même déjà des mises. Et sans grande surprise, quand on connaît l’imagination parfois limitée de certains dirigeants et surtout le peu d’entraîneurs sur le marché à ce stade de la saison, un nom est immédiatement venu sur le devant de la scène, celui de Mauricio Pochettino.

Pochettino à Chelsea, le PSG adore

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Pour Chelsea il pourrait être tentant de faire comme avec Thomas Tuchel, à savoir recruter un entraîneur viré par le Paris Saint-Germain afin d’obtenir des résultats immédiats. Résultat, chez les bookmakers, Mauricio Pochettino est l’énorme favori pour succéder à Tuchel sur le banc des Blues. Libre depuis qu’il a été remercié en fin de saison par le PSG avec un énorme chèque dans la poche, Pochettino n’a pas trouvé de club, même si son nom circule depuis quelques jours en Espagne. Pour les sites anglais, Mauricio Pochettino devance de peu Graham Potter, actuel coach de Brighton, qui a d'ailleurs autorisé son technicien à discuter avec Chelsea, tandis que nettement plus loin on trouve Zinedine Zidane, Brendan Rodgers et Diego Simeone. Certains petits malins pensaient même à un retour de José Mourinho à Stamford Bridge.