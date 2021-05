Ang : Des policiers blessés, Man Utd craint le pire !

Dans : Premier League.

Au lendemain des incidents qui ont poussé les autorités à reporter le match entre Manchester United et Liverpool, les Red Devils craignent une lourde sanction et pourquoi pas un retrait de points qui pourrait coûter cher.

Le coup de force des supporters mancuniens ne restera pas sans réponse des autorités sportives et judiciaires anglaises. Réclamant le départ de la famille Glazer, qui possède Manchester United, un groupe de fans a forcé le passage afin d’entrer dans Old Trafford quelques heures seulement avant le choc contre Liverpool, poussant la Premier League à reporter cette rencontre. Depuis, on a appris que ce mouvement des supporters ne s’est pas passé réellement dans le calme et la bonne humeur, puisque trois policiers ont été blessés, dont l’un sérieusement après avoir été attaqué avec une bouteille. De même, les équipes de Sky Sports ont été prises à partie sans ménagement. De quoi faire réagir le maire de Manchester, qui veut bien comprendre le mécontentement des fans de Manchester United, mais n'accepte pas les violences. « Il est important de préciser que la majorité des supporters a manifesté pacifiquement. Cependant, il n'y a aucune excuse pour les actions d'une minorité qui a blessé des policiers et mis en danger la sécurité d’autrui », a prévenu Andy Burnham.

Man Utd va passer à la caisse

Sur le plan sportif, la FA a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête sur les événements de dimanche. Et pour le Sun, Manchester United n’échappera pas à une sanction, même si l’hypothèse d’un retrait de points n’est pour l’instant pas encore évoquée. « On pense qu'une déduction de points est peu probable car c'est la Premier League qui a pris la décision de reporter le match plutôt que le club. Une amende pourrait être infligée s'il est jugé que les mesures de sécurité de Manchester United n'étaient pas suffisantes pour empêcher les manifestant d'aller trop loin », explique Joshua Jones, convaincu que le club mancunien échappera au pire. De même, le match Manchester United-Liverpool aura bel et bien lieu, l’idée même de donner match gagné aux Reds étant hors de question.