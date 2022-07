Alex Ferguson revient à Man United, ça va barder

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United espère connaitre une saison fructueuse dans les prochaines semaines. Pour cela, Erik Ten Hag sera notamment accompagné d'une vielle connaissance...

La saison passée, Manchester United est totalement passé à côté. Pourtant, les Red Devils avaient réalisé un mercato séduisant, avec le retour notable de Cristiano Ronaldo. Près d'un an après, le Portugais souhaite quitter United. A 37 ans, l'ancien joueur du Real Madrid veut en effet disputer la Ligue des champions et évoluer dans un club qui peut lui permettre de la gagner. Pour l'instant, CR7 a beaucoup de mal à trouver un point de chute, entre son profil de joueur mais également son salaire (plus de 17 millions d'euros par an). Résultat, Ronaldo a repris l'entraînement avec Manchester United. Et peut-être qu'un retour au club peut le convaincre de rester avec les Red Devils encore un peu plus longtemps.

Ferguson reprend du service à Manchester United

Selon les informations du Daily Mail, Sir Alex Ferguson va faire son grand retour à Manchester United. Pas en tant qu'entraineur mais bien plutôt en tant que conseiller. Un apport de poids pour Erik Ten Hag, qui aura pas mal de pression sur les épaules pour mener à bien les objectifs élevés de son équipe la saison prochaine. S'il avait toujours de l'influence à Manchester United, Ferguson aura un vrai rôle officiel à jouer pour aider son club de coeur. Pas de trop pour un club qui a du mal à exister depuis quelques années, que ce soit en Angleterre ou en Ligue des champions. Mais United fait beaucoup depuis quelques semaines pour inverser cette tendance. Au niveau des arrivées au mercato, on peut noter celles de Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et de Christian Eriksen. Et ce n'est certainement pas terminé... L'arrivée d'Erik Ten Hag, connu pour sa philosophie de jeu offensive et séduisante, est pleine d'espoirs pour les Red Devils. Le retour de Ferguson aura en plus de quoi lui apporter des conseils précieux sur le fonctionnement du club mancunien.