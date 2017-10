LdC : Matthaüs accuse Ancelotti d'un sale coup face au PSG

Dans : Bundesliga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Selon Lothar Matthaüs, Carlo Ancelotti aurait tout fait pour se faire virer du Bayern Munich en alignant une équipe bancale contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la semaine dernière (0-3).

Le Bayern est dans une période noire. Incapable de gagner un match depuis le 19 septembre dernier, Munich vient d'enchaîner deux nuls en Bundesliga entrecoupés d'une humiliation en Ligue des Champions contre le PSG (0-3). Mercredi dernier, le club bavarois a complètement sombré au Parc des Princes face aux assauts de la MCN. Cette défaite sur la scène européenne a finalement été celle de trop pour Carlo Ancelotti, qui a été démis de ses fonctions le lendemain.

Mais depuis plusieurs jours, de nombreuses voix s'élèvent pour dire que l'entraîneur italien s'est sabordé volontairement contre Paris pour ensuite être viré du Bayern, où il n'était de toute façon plus en odeur de sainteté avec un vestiaire à dos. Et c'est notamment l'avis de Lothar Matthaüs, qui avoue qu'Ancelotti a fait « une provocation » avec son onze de départ contre le PSG. En alignant une étonnante équipe, avec Robben, Ribéry, Hummels et Boateng sur le banc, Ancelotti aurait contraint le Bayern à le virer dès maintenant, après avoir compris que la direction voulait le pousser dehors à la fin de cette saison, selon le Süddeutsche Zeitung. Au grand bonheur des supporters du Bayern, qui critiquaient leur ancien coach depuis plusieurs mois.