Bixente Lizarazu, ce choix de Coman le rend fou

Dans : Bundesliga.

Par Guillaume Conte

Malgré ses pépins physiques et parfois même ses problèmes extra-sportifs, Kingsley Coman a toujours eu la confiance du Bayern Munich.

Buteur décisif lors de la finale de la Ligue des Champions face au PSG en 2020, l’attaquant français l’a bien rendue. Mais désormais, la tendance s’inverse et l’ancien joueur du Paris SG refuse de discuter d’une prolongation de contrat. Pas forcément désireux d’être transféré non plus, il envisage plus d’aller au bout de son bail, en juin 2023, pour choisir libre sa future destination. Le Bayern Munich a décidé de s’y prendre tôt pour essayer de changer cela, sans réussite. Un mutisme qui a le don d’agacer son compatriote Bixente Lizarazu. Se confiant dans Bild, le légendaire arrière gauche du Bayern a invité Coman à y réfléchir à deux fois, et à signer une prolongation de contrat avec le géant bavarois. Sous peine de le regretter plus tard.

Coman veut une grosse augmentation de salaire

« Je lui conseille du fond de mon coeur de rester au Bayern. Il a la chance d’être dans un club incroyable qui gagne des titres chaque année et se bat pour gagner la Ligue des Champions. Il doit faire comme l’a fait Ribéry, s’installer ici pour connaitre une véritable ère au Bayern », a demandé le champion du monde 1998, qui a qualifié de « possible » l’accord entre les deux parties. Toutefois, Sky Deutschland est beaucoup moins optimiste, rappelant que Coman souhaitait une grosse augmentation salariale, et attendait une proposition en ce sens pour se mettre autour de la table. Pour le moment, le Bayern ne l’envisage pas, et la situation est totalement bloquée. Les dirigeants allemands, qui ne craquent pas dans cette parie de poker, poussent en tout cas l’ailier français vers la sortie, lui qui risque de recevoir dans quelques mois des offres de plus en plus alléchantes à mesure que la fin de son contrat approche. De quoi rendre fou Bixente Lizaraazu.