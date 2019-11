All : Pochettino dans la short-list du Bayern Munich !

Dans : Bundesliga.

Malgré le bon intérim réalisé par Hans-Dieter Flick, le Bayern Munich est toujours à la recherche de son futur entraîneur, après le limogeage de Niko Kovac début novembre.

Longtemps, le nom d’Arsène Wenger a circulé. L’Alsacien tenait la corde mais finalement, ce dernier s’est engagé avec la FIFA et ne reviendra donc pas à court terme sur un banc de touche. Le Bayern Munich, qui suit également de près la situation de l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam Erik Ten-Hag, pourrait bien être pragmatique et faire preuve d’un grand sens de l’opportunisme puisque selon les informations récoltées par le Daily-Mail, les dirigeants allemands songeraient fortement à Mauricio Pochettino, tout juste licencié par les Spurs de Tottenham.

Le média affirme que le technicien argentin, remplacé la semaine dernière par José Mourinho, est en très bonne place dans la short-list des dirigeants du Bayern Munich. Reste maintenant à voir dans quel timing le Bayern Munich souhaitera opérer, alors que l’intérimaire Hans-Dieter Flick réalise un sans-faute et que Erik Ten-Hag a d’ores et déjà prévenu qu’il ne quitterait pas l’Ajax Amsterdam avant la fin de la saison 2019-2020. Un réel dilemme va se présenter devant la direction du Bayern Munich, avec un choix à faire parmi trois possibilités : conserver Flick, attendre la fin de la saison pour Ten-Hag ou miser dès à présent sur Pochettino. Assurément, il faudra prendre une décision rapidement en Bavière. Et si possible, la bonne…