All : Ecœuré par Tuchel, cette légende du Bayern veut arrêter !

L'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich n'a pas fait que des heureux. Parmi les mécontents, il y a Thomas Muller réduit au rôle de remplaçant de luxe. L'atypique attaquant allemand pense à quitter le club l'été prochain voire le football de haut niveau.

S'il n'a pas empêché la mauvaise dynamique du Bayern de se poursuivre, Thomas Tuchel a quand même imposé sa patte et ses changements. Il a notamment redistribué les cartes dans le onze titulaire. Certains joueurs en ont profité comme Sadio Mané ou Serge Gnabry, tour à tour titulaire à la pointe de l'attaque bavaroise. Un changement de positionnement sur le terrain qu'a payé Eric Maxim Choupo-Moting mais surtout Thomas Muller. L'attaquant allemand n'a démarré que deux des six matchs sous la direction de Tuchel, vivant un déclassement violent au sein de son club de cœur.

Muller vers une retraite à 33 ans ?

Icône du Bayern Munich dont il porte les couleurs depuis 2009, Muller ne supporte plus cette situation alors qu'il approche de ses 34 ans. Selon plusieurs médias allemands, le joueur penserait à un départ du club cet été. Muller a répondu avec ironie à ces rumeurs, postant une photo de lui avec un cheval et affirmant par écrit que son avenir était lié au « FCB », le FC Bayern Munich bien sûr.

Mais, cela n'a pas suffi à calmer les journalistes d'Allemagne et même de France. L'Equipe et son correspondant en Allemagne, Alexis Menuge, évoquent ainsi une possible fin de carrière de Thomas Muller. Un scénario extrême pour un joueur possiblement lassé après 14 années au plus haut niveau européen et mondial. Toutefois, à 33 ans et avec seulement un an de contrat restant, ce serait du gâchis pour Thomas Muller. L'attaquant peut largement envisager de continuer dans le football, au Bayern ou ailleurs.