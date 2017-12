ESTAC : Grandsir fait saliver l'Angleterre au mercato !

Dans : ESTAC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

International espoir français depuis quelques mois seulement, Samuel Grandsir attirerait déjà la convoitise de certaines écuries de Premier League.

Brillant avec l’ESTAC, le milieu de terrain de 21 ans découvre à peine la Ligue 1. Et pourtant, ses belles performances du côté du Stade de l’Aube ne sont pas passées inaperçues. A tel point que selon Le 10 Sport, des écuries de Premier League se sont d’ores et déjà montrées intéressées. En effet, Bournemouth et Newcastle songeraient sérieusement à passer à l’action durant le mercato hivernal. Pas forcément fermé à l’idée d’un départ, Troyes ne bradera néanmoins pas l’une de ses pépites offensives. Reste à savoir le prix qui sera demandé par Daniel Masoni…