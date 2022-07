ASSE : Le rêve américain pour Bouanga et les Verts

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Descendu en Ligue 2, Saint-Etienne fait le ménage dans son effectif, et notamment chez les joueurs qui n’ont plus un salaire compatible avec le deuxième échelon national.

Denis Bouanga fait partie de ces joueurs et le trublion offensif des Verts va probablement signer ailleurs dans les prochains jours. Annoncé du côté de Lille, l’international gabonais change ses plans et se prépare à faire le grand saut au-dessus de l’Atlantique. En effet, selon Foot Mercato, il est en contact avec la franchise du Los Angeles Galaxy.

Dès qu’il a appris l’intérêt de l’équipe de Californie, Bouanga a mis cette possibilité en priorité, l’idée de jouer en Major League Soccer et d’évoluer dans une telle destination étant un rêve pour le joueur stéphanois. Bien plus tentant que Norwich, qui évolue en Championship, et le courtise depuis quelques semaines. Si l’opération devait aller jusqu’au bout, l’ASSE ne serait pas perdante, puisque le club du Forez pourrait récupérer jusqu’à 7 millions pour son attaquant. Une vente qui ferait du bien aux finances des Verts.