ASSE : Khazri à Saint-Etienne, Sunderland pique une colère !

Dans : ASSE, Mercato.

Très en vue au Mondial 2018 malgré l’élimination de la Tunisie, Wahbi Khazri (27 ans) ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts.

Cela n’empêche pas l’AS Saint-Etienne de tenter sa chance pour le milieu offensif capable de jouer en pointe. Mieux, l’ancien Bastiais serait tout proche des Verts qui auraient trouvé un accord avec Sunderland. On parle effectivement d’un transfert à 6 millions d’euros. La rumeur a évidemment traversé la Manche, d’où la colère du président des Black Cats Stewart Donald qui a catégoriquement démenti l’information.

« Nous n'avons accepté aucune offre pour Khazri. Mais on en a refusé quelques-unes !! », a révélé le dirigeant britannique sur Twitter. Le message est clair, il faudra se montrer convaincant pour s’offrir Khazri. D’autant que le club relégué en D3 anglaise a indiqué qu’il n’avait pas besoin de vendre, et qu’il n’était donc pas pressé de transférer le Tunisien, ajoute le Sunderland Echo. Une manière de faire monter les enchères, ce qui ne fait pas les affaires de l’ASSE, en concurrence avec le Stade Rennais et Besiktas sur ce dossier.