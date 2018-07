ASSE : Famille, projet, contrat... KMP explique son choix

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Proche de quitter l’ASSE il y a quelques semaines, Kevin Monnet-Paquet a finalement prolongé de trois ans son contrat dans le Forez. Interrogé par Le Progrès, l’attaquant stéphanois a justifié sa décision. Contrat, famille, projet sportif… L’ancien milieu du FC Lorient avance plusieurs raisons qui ont motivé ce choix, lequel a ravi l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

« Cela ne veut pas dire que je vais faire les trois ans ! Vous savez comment ça marche. On a discuté. Je n'ai jamais dit que je voulais absolument partir même si dans mon esprit, je me disais que c'était peut-être le moment. J'avais parlé avec le club mais ça ne c'était pas concrétisé. J'ai laissé la saison se terminer tranquillement mais le contact n'a jamais été rompu. Reims avait un beau projet mais en France, je préférais rester à Saint-Etienne. J'ai de la famille à côté, ma femme aussi. Je connais le club. On a un bon groupe. C'est un bon club français. Le coach voulait que je reste. A l'étranger, j'ai eu des contacts. Sans prétention, j'aurais pu aller dans de bons clubs et avoir un beau contrat. Mais au niveau sportif et familial, pour x raisons, ce n'était pas le moment d'y aller » a confié l’attaquant de l’ASSE, qui devra néanmoins se battre pour être titulaire la saison prochaine. D’autant que le mercato de Saint-Etienne est encore loin d’être terminé !