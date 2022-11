ASSE : Batlles viré ? Sainté contacte Furlan !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Avant-dernier de Ligue 2 avant de recevoir Rodez ce samedi à Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Étienne pourrait encore tout changer durant la longue trêve qui commence.

Relégués en fin de saison, après un barrage contre Auxerre que personne n’oubliera, et surtout pas les supporters qui seront jugés la semaine prochaine suite au chaos vécu dans le Chaudron, les Verts savent que pour partir en vacances ils vont devoir s’imposer ce samedi contre une formation de Rodez guère plus en forme qu’eux (2 défaites et 3 nuls lors des 5 derniers matchs). Face aux 18es de Ligue 2, le 19e n’a donc plus d’autre choix que de prendre des points, pour espérer ne pas rester pendant plus d’un mois dans la zone rouge en attendant la reprise. Une situation totalement désastreuse pour l’équipe de Laurent Batlles alors que l’objectif de l’AS Saint-Étienne était de remonter en fin de saison. Ce qui n’est désormais plus réellement envisageable, Bordeaux, deuxième de Ligue 2 étant déjà 16 points devant Sainté. Le but est donc désormais de se sauver, et le reste est illusoire. Cependant, du côté des dirigeants stéphanois, on semble avoir quelques doutes sur l’actuel entraîneur.

Furlan à l'ASSE après avoir fait descendre les Verts en L2 ?

Selon Bernard Lions, ces derniers temps, Roland Romeyer a repris du poil de la bête, et le co-président de l’AS Saint-Étienne est à l’écoute de ce que l’on dit de son équipe. Et, tandis que Loïc Perrin semble déjà avoir perdu la main, c’est désormais Laurent Batlles qui serait en danger. « Jean-Marc Furlan, l’entraîneur aux cinq montées avec trois clubs en Ligue 1 a été sondé dans le dos de Laurent Batlles », explique le journaliste de L’Equipe, qui rappelle que Furlan est désormais libre puisqu’il a été viré sans ménagement par les dirigeants de l’AJ Auxerre après une défaite à Clermont et un doigt d’honneur fait aux spectateurs. Bernard Lions précise qu’aucune décision n’est imminente, mais forcément si l’ASSE prend des renseignements auprès d’un coach tel que Jean-Marc Furlan ce n’est probablement pas pour rien. Et moins d’un an après avoir envoyé les Verts en Ligue 2, il serait incroyable de voir ce dernier revenir à Geoffroy-Guichard pour sauver l’AS Saint-Étienne.