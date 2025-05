Bernard Arnault au Paris FC, du jamais vu depuis le Qatar au PSG

Dans : Paris FC.

Par Corentin Facy

Le Paris FC a acté ce week-end sa montée en Ligue 1. Une excellente nouvelle pour le championnat de France tant le projet porté par la famille Arnault semble solide financièrement et cohérent sportivement.

Deuxième de Ligue 2 avec 66 points, le Paris FC a sécurisé ce week-end sa montée en Ligue 1. Une étape importante dans le projet de la famille Arnault, qui n’avait pas fait d’une montée dès cette saison une nécessité absolue mais qui ne peut que se réjouir d’un tel résultat. L’enjeu est maintenant de ne pas rater sa première saison en Ligue 1, mais l’optimisme est de mise pour le nouveau club voisin du Paris Saint-Germain. Interrogé par Le Figaro, David Gluzman est très élogieux envers le projet du Paris FC. Pour celui qui intervient régulièrement dans l’After Foot, la famille Arnault est en train de bâtir quelque chose de puissant dans la capitale, avec un alliage parfait et une cohérence qui peut rapidement permettre au PFC de viser les premières places en Ligue 1.

Mbappé écarté, le Paris FC se démarque du PSG https://t.co/pN1lQcoDyt — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2025

Selon le spécialiste, ce nouveau projet est tout simplement le plus marquant en France depuis plus de 10 ans et le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar. « La reprise du Paris FC est la plus grosse opération d’achat de club depuis le PSG. C’est le changement d’actionnaire le plus important des 10-15 dernières années. Pourquoi ? Parce qu’il y a un panachage d'actionnaires qui est absolument parfait. La holding de la famille Arnault est majoritaire, il y a toujours Pierre Ferracci en partenaire qui a cette connaissance terrain et son réseau, et enfin Red Bull qui accompagne avec son savoir-faire » a analysé David Gluzman avant de poursuivre.

Le plus gros projet derrière celui du PSG ?

« S’il y avait un schéma idéal, ce serait celui-là. Le choix de maintenir l’effectif au mercato était intelligent pour ne pas chambouler l’équipe en place cet hiver. C’était un risque. Il y a énormément d’egos dans le football, quand on est actionnaire d’un club, la famille Arnault va se prendre au jeu et cela aura un coût certain » estime le spécialiste, déjà convaincu par le projet porté par la famille Arnault aux côtés de Pierre Ferracci et de Red Bull au Paris FC. Reste maintenant à voir quelles seront les ambitions du club francilien pour sa saison de la remontée en Ligue 1 alors que le budget du club devrait osciller entre 70 et 100 millions d’euros la saison prochaine.