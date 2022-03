Ronaldinho ne pardonne pas aux supporters du PSG

Dans : PSG.

Les sifflets contre Lionel Messi, c'est non pour Ronaldinho, qui rêve de voir l'Argentin et Neymar triompher et faire taire les critiques au PSG.

Actuellement en France pour faire la promotion d’une application qui peut aider les jeunes footballeurs à se faire voir par les clubs, Ronaldinho effectue un grand tour d’Europe, dans des pays où il a notamment marqué les fans de football. Présent à Paris, l’ancien numéro 10 du PSG a été interviewé par Le Parisien sur l’actualité du club de la capitale, et notamment l’énorme déception liée à l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Tant dans la manière que dans le résultat, le Paris SG a perdu gros à Bernabeu, provoquant une énorme remise en cause du projet de l’effectif composé de stars mondiales lancé par le Qatar.

Ronaldinho : «Si tu siffles Messi, tu vas applaudir qui ?»

Si Sergio Ramos a évité les sifflets car il n’était pas sur le terrain, ce sont bien Neymar et Messi qui ont été hués lors du match suivant, face à Bordeaux. Un comportement qui a beaucoup fait parler, et continue de le faire. A l’image de Ronaldinho, qui a évolué avec Lionel Messi et a du mal à comprendre comment le public parisien a pu s’en prendre à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Néanmoins, pour l’ex-meneur de jeu du PSG, il faut voir plus loin que les sifflets à l’encontre de Messi et Neymar.

Messi et Neymar ne sont pas finis !

« Non. Je ne comprends pas. Si tu siffles Messi, il ne reste plus rien hein (rires) ! Si tu siffles le meilleur du monde, tu vas applaudir qui ? Je ne comprends pas… Mais je crois que c’est difficile pour Messi qui est arrivé cette saison après beaucoup, beaucoup d’années dans un football complètement différent, au sein d’un club qui jouait tout le temps de la même manière. Il manque juste d’adaptation mais le reste va venir naturellement. C’est normal. Il a juste besoin de temps », a expliqué Ronaldinho, pour qui il ne faut pas forcément voir une vendetta du public parisien contre les deux anciens barcelonais. « Je pense que ce n’est pas un « problème Messi » ou un « problème Neymar ». Les supporters n’étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des champions. Les deux plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi donc c’est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux. Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des deux », a livré le champion du monde 2002, persuadé que ce PSG en mode Messi-Neymar n’est pas terminé. Ronaldinho a même souhaité à Neymar, qui vient d’avoir 30 ans, de soulever la prochaine Coupe du monde, de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, et d’aller chercher ainsi son premier Ballon d’Or. Le chemin est encore long.