PSG : Vinicius, prochain caprice de Paris au mercato ?

En raison du départ d’ores et déjà acté d’Edinson Cavani et des rumeurs persistantes au sujet d’un transfert de Neymar, le PSG prépare ses arrières au mercato.

Bien conscient qu’une partie de sa ligne d’attaque pourrait être modifiée durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain multiplie les prises d’informations et les pistes dans ce secteur. Et à en croire les informations de Don Balon, l’intérêt du PSG pour Vinicius Junior se confirme, semaines après semaines. Régulièrement évoqué par la presse étrangère ces dernières semaines, la possible venue de Vinicius au PSG a pris encore un peu plus de poids en Espagne. Selon le média, Leonardo est intimement convaincu que le jeune ailier du Real Madrid a le potentiel pour devenir l’une des plus grandes stars de la planète football à son poste.

S’il venait à débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, Vinicius Junior réaliserait l’un de ses rêves, à savoir celui de jouer au côté de son idole, Neymar. Le mois dernier, l’attaquant du Real Madrid témoignait de son admiration pour le n°10 de Paris. « Oui Neymar peut remporter le Ballon d’Or. Je lui souhaite qu’il puisse gagner ce qu’il y a de mieux, qu’il ne soit pas blessé, qu’il puisse jouer beaucoup et remporter beaucoup de titres ». Reste maintenant à voir quel sera le tarif exigé par le Real Madrid pour un éventuel transfert de Vinicius Junior, dont la valeur marchande est estimée à 50 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Longtemps remplaçant pour ne pas dire indésirable aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole, le natif de Sao Gonçalo a profité de la blessure d’Eden Hazard pour grappiller du temps de jeu au Real Madrid. Avant l’interruption des compétitions en raison de la crise sanitaire, il affichait toutefois un bilan statistique décevant avec 4 buts et 3 passes décisives en 28 apparitions toutes compétitions confondues. Cela fait peu, pour une future star…