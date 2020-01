PSG : Tuchel face au dilemme Marquinhos, c'est la panique

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à la cuisse, Marquinhos devrait retrouver le groupe du Paris Saint-Germain juste avant la reprise de la Ligue des Champions. Un timing gênant pour l’entraîneur Thomas Tuchel.

En voyant Marquinhos lever la main à Reims (0-3) mercredi, le staff médical du Paris Saint-Germain a tout de suite compris. Le défenseur central ou milieu souffre bien d’une blessure musculaire à la cuisse et sera éloigné des terrains pendant trois semaines. A l’approche de huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, les Parisiens ont vite sorti leur calendrier pour constater que le Brésilien reviendra moins d’une semaine avant le match aller en Allemagne. Reste à savoir si le cadre de Thomas Tuchel aura le rythme et les sensations nécessaires pour disputer un match de ce niveau. Derrière son micro de France Bleu, Stéphane Bitton sent déjà le dilemme venir.

« Le match face à Dortmund est le 18 février, si on fait le calcul à trois-quatre jours près, il faudrait qu’il se remette très vite sur pied sinon il faudra se passer de lui, a prévenu le journaliste. Et c’est un vrai problème pour Thomas Tuchel car c’est un élément clé. Il est extrêmement important dans le jeu du PSG. Dans les phases défensives, ça serait bien embêtant de se passer de lui pour cette rencontre. (…) Dans tous les cas, sa blessure demande du repos et aucun risque ne doit être pris pour le faire rejouer trop tôt car il risquerait de rechuter, et là on serait privé de Marquinhos peut-être jusqu’à la fin de la saison. » En défense comme dans l'entrejeu, le PSG aurait les solutions pour le remplacer.