PSG : Rothen s'excuse et fait la paix avec Verratti

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Cette semaine, Marco Verratti a tenu à faire passer un message aux supporters du PSG dans la presse, n'ayant pas digéré les sifflets des dernières semaines. Une sortie qui n'a pas plu à Jérôme Rothen, lequel veut maintenant modérer ses critiques envers l'Italien.

Malgré son dixième titre de champion de France, le PSG a connu une cassure avec ses supporters depuis l'élimination à Madrid en mars dernier. Les sifflets et la défiance sont devenus la norme chez les ultras du Parc des Princes. Des réactions qui n'ont pas plu à Marco Verratti. Le milieu italien, arrivé en 2012 à Paris, l'a exprimé dans les colonnes du Parisien cette semaine. « Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois, on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. On a besoin des supporteurs, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter, par exemple », avait-il confié. Une sortie fraîchement accueillie par un ancien joueur de la maison, Jérôme Rothen.

Après le « dégage », Rothen fait son mea culpa

Mercredi, dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien milieu parisien n'avait pas été tendre avec Verratti. Il avait lâché un « dégage ! » à destination de l'international italien, l'enjoignant à quitter le club s'il ne comprenait pas la colère des supporters parisiens. Cependant, ce vendredi, Jérôme Rothen a voulu modérer son propos. À froid, le consultant RMC a clamé son amour pour Verratti, ne lui reprochant que la maladresse de sa sortie dans le Parisien.

🔴🔵 @RothenJerome "J'ai réagi à chaud, bien sûr que je n'ai pas envie que Verratti parte du PSG (...) Je reviens sur mes dires : reste Marco !" #RMClive pic.twitter.com/Hk54ap6RQI — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 20, 2022

« Ça me déchire le cœur parce que ces mecs-là moi je pense qu’ils se sont identifiés au club. Tu ne restes pas dix ans dans un club sans l’aimer. Il se doit d’être plus vigilant dans sa communication. J'ai réagi à chaud, bien sûr que je n'ai pas envie qu’il dégage parce que sportivement c’est un joueur formidable. Avec un vestiaire différent, des ambitions différentes, un discours différent, ça peut être un top top joueur. Évidemment, je reviens sur mes dires : reste Marco ! », a t-il développé conscient de l'importance du petit italien. De par son niveau et sa fidélité au club jamais démentie malgré les approches du Barça, Marco Verratti est l'un des tauliers sur lequel le PSG doit construire pour atteindre les sommets en Europe.