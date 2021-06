PSG : Pochettino commence à énerver Larqué

Dans : PSG.

Encore et toujours dans l’incertitude par rapport à l’avenir de Mauricio Pochettino, les supporters du Paris Saint-Germain veulent savoir.

La période n’est pas gaie autour du club de la capitale. Alors que ses deux anciens entraîneurs, à savoir Thomas Tuchel et Unai Emery, ont remporté les Coupes d’Europe, son coach actuel a déjà des envies d’ailleurs… Arrivé en début d’année 2021 avec de grandes ambitions, l’entraîneur argentin penserait effectivement à quitter Paris, une ville où il ne s'est pas encore complètement installé. Preuve que Pochettino ne va pas faire long feu au Parc des Princes ? Peut-être, sachant que son nom circule du côté de Tottenham, son ancien club, depuis plusieurs jours maintenant. Pas de quoi rassurer les suiveurs du PSG. Mais pour en finir avec cette rumeur, il suffirait que Pochettino brise le silence. Un passage à l’acte réclamé par Jean-Michel Larqué.

« Monsieur Pochettino, clarifiez la situation ! »

« Je pense que le Paris Saint-Germain a eu une fin de saison suffisamment compliquée où ils se sont arrêtés en demi-finales de Ligue des champions sans gagner ni le match aller ni le retour. Ils n'ont pas été champions de France alors qu'ils avaient un effectif taillé pour cela. Je ne sais pas si c'est le fait que Monsieur Pochettino soit en position de faiblesse qui l'empêche de parler. Mais Monsieur Pochettino, ce n'est pas à Leonardo de dire que vous ne voulez pas partir et ni au président, c'est à vous de prendre la parole. C'est à vous de monter au front pendant 20 secondes pour dire : "Voilà, tout ce qui a été dit ou écrit est faux et je vais rester au Paris Saint-Germain". Est-ce qu'il ne le fait pas parce qu'il est dans une position de faiblesse ou dans la déprime ? On n'en sait rien. Mais de grâce, Monsieur Pochettino, clarifiez la situation ! », a balancé le consultant de RMC, qui sait que le PSG pourrait se retrouver en pleine galère si Pochettino venait à partir à l'improviste durant ce mois de juin...