PSG : Paris régresse, rappelez Cavani et Zlatan !

Ces dernières années, le PSG a bien changé avec les départs de véritables légendes telles que Thiago Silva, Thiago Motta, Cavani ou encore Ibrahimovic.

De toute évidence, des joueurs d’un tel calibre manquent cruellement au Paris Saint-Germain à ce jour. Ce ne sont pas les prestations irrégulières de l’équipe anciennement dirigée par Thomas Tuchel qui vont faire dire le contraire aux supporters du Paris Saint-Germain, et encore moins aux adversaires du club de la capitale. Opposé à Paris samedi soir à l’occasion du match PSG-Brest, Paul Lasne a évoqué la prestation collective de l’équipe de Mauricio Pochettino. Pour l’ancien milieu de terrain de Montpellier, il est clair que Paris était bien plus fort à l’époque de Cavani, Zlatan, Matuidi, Motta and co…

« Globalement, je me rappelle d’un PSG d’il y a quelques saisons qui m’impressionnait plus avec un milieu de terrain Motta-Matuidi-Verratti. Je trouvais qu’il y avait une sacrée qualité avec Ibrahimovic et Cavani devant. À l’époque, c’était une équipe qui était vraiment plus performante dans son collectif » a indiqué Paul Lasne au micro de BeInSports avant de s’attarder sur une individualité du PSG, à savoir Marco Verratti. « Verratti est infernal, il ne fait que pleurer, il protège la balle et ne la perd pas. En plus comme il est plutôt petit de taille (1m65, ndlr), il est proche du ballon et très bon sur ses appuis. Marco Verratti, Kylian Mbappé et Angel Di María sont des joueurs qui ont un truc en plus et qui permettent au PSG d’être là où ils sont ». Reste maintenant à voir les individualités citées par Paul Lasne suffiront à Paris pour atteindre ses objectifs cette saison, et ce malgré que des joueurs légendaires du club n’aient pas été correctement remplacés aux yeux du Brestois.