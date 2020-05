PSG : Paris enrage, Macron a relancé le feuilleton Mbappé

Dans : PSG.

En prononçant l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont plongé les clubs français dans une belle galère. Et le PSG n’y échappe pas…

Malgré la richesse du Qatar, le club de la capitale souffre comme tout le monde de l’arrêt des compétitions, d’autant que les salaires des joueurs parisiens sont gigantesques. Les pertes économiques devraient atteindre les 200 ME pour le PSG durant cette période, ce qui chamboule pas mal de chose dans l’optique du mercato selon Diario Madridista. Ce dimanche, le média espagnol dévoile notamment que la décision d’Emmanuel Macron de stopper la saison de Ligue 1 pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir d’un certain… Kylian Mbappé. Car contrairement à la France, l’Espagne pourrait reprendre la Liga en juin, à huis clos.

Si tel était le cas, alors le Real Madrid toucherait la totalité de ses droits télévisuels et pourrait faire repartir l’économie de tout un club. Et s’autoriser une folie lors du prochain mercato ? Ce n’est clairement pas à exclure selon le média, pas persuadé que le Paris Saint-Germain soit en mesure de conserver à la fois Neymar et Kylian Mbappé dans son effectif. Bien évidemment, le Qatar préfèrera vendre le Brésilien dans l’hypothèse où l’une des deux stars devrait être sacrifiée. Mais il apparaît peu probable qu’un club soit en mesure de poser 150 ME sur la table pour recruter l’ancienne star du Barça. Ce qui marque une différence notable avec le dossier Kylian Mbappé puisque le Real Madrid a la puissance économique nécessaire pour recruter le champion du monde français. Pour l’heure, un transfert de l’ancien Monégasque n’est toujours pas à l’ordre du jour mais la crise du coronavirus pourrait impacter bien plus durement le PSG que le Real Madrid. Et ce n’est jamais une bonne nouvelle quand on sait que Kylian Mbappé, en fin de contrat avec Paris en 2022, n’a toujours pas accepté de prolonger son bail…