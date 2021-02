PSG : Paris coince, zéro offre pour Mbappé !

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé doit rapidement décider quelle suite il donnera à sa carrière.

En effet, le Paris Saint-Germain souhaite prolonger son attaquant de 22 ans avant le début du mercato estival, sans quoi une vente sera sérieusement envisagée. Tandis qu’un accord a été trouvé pour la prolongation de Neymar, qui pourrait être annoncée dans les jours à venir, les discussions se poursuivent avec Kylian Mbappé, auteur d’un triplé sensationnel sur la pelouse de Barcelone en Ligue des Champions mardi soir (1-4). A en croire les informations obtenues par Julien Maynard, journaliste pour TF1, les discussions sont actives et les relations cordiales entre le PSG et l’entourage de Kylian Mbappé. Mais pour l’heure, la direction parisienne n’aurait pas transmis la moindre proposition au joueur…

Zéro offre du PSG ?

« Les discussions se poursuivent entre le PSG et l’entourage de K. Mbappé. Échanges cordiaux et réguliers, mais aucun accord pour le moment. Contrairement à certaines affirmations, Paris n’a pas fait de proposition contractuelle jusqu’à présent » a publié le journaliste de l’émission Téléfoot sur son compte Twitter. Reste maintenant à voir comment les négociations évolueront dans les prochaines semaines entre l’entourage de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, alors que l’Emir du Qatar ne souhaite pas entendre parler d’un départ de l’ancien Monégasque. Quoi qu’il en soit, le natif de Paris ne prolongera dans la capitale française que s’il est convaincu à 100 % par le projet sportif proposé par le PSG alors qu’en parallèle, le Real Madrid continue de le draguer avec assiduité…