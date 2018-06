PSG : Neymar Sr siffle la fin du carnage

Dans : PSG, Mondial 2018.

Le match Brésil-Costa Rica s'est bien terminé pour le Brésil, avec la victoire arrachée dans les dernières minutes, mais il a remis de l'huile sur le feu entre les fans de Neymar et ses adversaires. Entre sa simulation sur le penalty accordé puis annulé, et ses larmes après le coup de sifflet final, la star du Paris Saint-Germain a relancé les hostilités via les réseaux sociaux. Mais cette fois, c'est le père de Neymar qui a décidé d'entrer dans la mêlée pour demander aux amis et aux fans de ce dernier de se calmer et de ne pas insulter ceux qui s'en prendraient au joueur de la Seleçao. Car au Brésil, le ton était sacrément monté, des amis de Neymar allant jusqu'à insulter publiquement certains journalistes vedettes de la télé.

« Il faut calmer le jeu et éviter les insultes. Les gars, si vous voulez soutenir Juninho (Ndlr : c’est le surnom de Neymar depuis sa petite enfance), que ce soit de façon positive. Utiliser les armes correctes comme la foi et les prières (...) Tout cela peut intoxiquer son esprit », a lancé, via GloboEsporte, le père de l'attaquant du Brésil et du Paris Saint-Germain, histoire de ne pas laisser les choses prendre un caractère trop agressif et dangereux. Même si Neymar Sr n'est pas un saint, cette fois c'est difficile de lui donner tort.