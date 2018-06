PSG : Neymar poussé à dire la vérité sur le mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ballon d’Or, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde, Kaka a pu prendre récemment sa retraite après une carrière bien remplie.

A 36 ans, il a vécu une carrière peu mouvementée, débutée à Sao Paulo, avant de ne connaître que deux clubs européens avec le Milan AC puis le Real Madrid. Interrogé sur la frénésie Neymar, et la possibilité de le voir rejoindre le club merengue un an après avoir quitté le FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain n’a pas forcément mis la pression sur son compatriote, mais lui a demandé de prendre une décision et de s’y tenir.

« C’est une décision personnelle. S’il partait cet été, les gens vont dire qu’il n’est allé au PSG que pour faire la transition avant d’aller au Real Madrid, que c’était calculé. Mais si c’est ce qu’il veut, alors il doit le dire, le faire et gérer la situation en ce sens. Mais d’un autre côté, il y a tellement de pression sur lui. Au Brésil, c’est la folie. On parle de ses performances, de sa classe, mais aussi de ses cheveux, des valises qu’il emmène en voyages. C’est un grand joueur, mais aussi une star, une célébrité, et ce n’est pas facile à vivre. Il a 26 ans, il arrive à l’âge de la maturité. Mais nous devons attendre avant de le juger, sa grandeur sera mesurée avec le temps », a souligné dans la Gazzetta dello Sport le joueur qui a terminé sa carrière à Orlando. Néanmoins, à 26 ans, Messi et Cristiano Ronaldo commençaient déjà à gagner des Ballons d'Or...