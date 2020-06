PSG : Neymar au Barça ? Paris a déjà son plan B

Dans : PSG.

Malgré les difficultés financières du FC Barcelone, le club catalan reste chaud à l’idée de recruter Neymar lors du prochain mercato.

Via un échange ou un prêt avec option d’achat, le champion d’Espagne en titre espère toujours convaincre le PSG de lui céder la star barcelonaise. De son côté, Neymar ne semble pas encore s’être positionné concrètement au sujet de son avenir. En effet, tout dépendra de la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, et de la manière dont se comporte le club de la capitale lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, en août prochain. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que Leonardo travaille afin de ne pas être pris au dépourvu en cas de départ de Neymar.

Et selon les informations de Don Balon, la piste étudiée par le PSG en cas de départ de Neymar risque de rendre jaloux certains supporters du FC Barcelone puisque Leonardo apprécierait tout particulièrement le profil d’un certain Lautaro Martinez. Au-delà de l’âge et du potentiel totalement dingue de l’Argentin de l’Inter Milan, la direction du Paris SG aime beaucoup la polyvalence de l’attaquant nerazzurri, aussi bien capable d’évoluer à la pointe de l’attaque, en second attaquant ou même sur un côté. Pour rappel, l’Inter Milan réclame le paiement de la clause libératoire de 110 ME pour laisser filer Lautaro Martinez au mercato. Une somme jugée trop importante par le FC Barcelone, mais que le PSG pourrait certainement payer sans trop de difficulté en cas de départ de Neymar. Reste maintenant à voir si tout cela restera au stade du scénario-fiction ou s’il existe effectivement une chance de voir filer Neymar au Barça et Lautaro Martinez à Paris…