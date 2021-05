PSG : Navas et Rico, l’Italie balance un sale coup de Leonardo

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain peut déjà compter sur Keylor Navas et sa doublure Sergio Rico, tous les deux sous contrat jusqu’en 2024, Leonardo étudierait la possibilité de recruter un nouveau gardien. Le directeur sportif s’intéresserait à l’Italien Emil Audero.

A l’approche de l’ouverture du marché des transferts, les priorités du Paris Saint-Germain sont connues. On sait que le club de la capitale va tenter de renforcer les côtés de sa défense, son milieu de terrain et peut-être son secteur offensif en cas de départ enregistré. Rappelons qu’en plus de Kylian Mbappé, qui n’a pas encore répondu à l’offre de prolongation de ses dirigeants, Moise Kean n’est pas certain de rester au-delà de son prêt en provenance d’Everton.

Leonardo a donc du travail avec ces chantiers. Et n’a pas besoin de s’ajouter un dossier supplémentaire. C’est pourtant la tendance évoquée par la presse italienne qui nous apprend que le directeur sportif s’intéresse à un gardien. En effet, Tuttosport affirme que le dirigeant brésilien reste attentif à la situation d’Emil Audero (24 ans) du côté de la Sampdoria. On ne peut pourtant pas parler d’une bonne affaire puisque le club transalpin ne serait pas vendeur pour son portier sous contrat jusqu’en 2026, sauf en cas d’offre supérieure à 20 millions d’euros.

Paris n’a pas besoin d’un gardien

Pas sûr que le PSG ait prévu de miser un tel montant sur un dernier rempart sachant que sa cage est déjà bien protégée. En effet, Keylor Navas a encore donné satisfaction cette saison. Le Costaricien a même été héroïque dans le parcours en Ligue des Champions. Sa prolongation jusqu’en 2024 était on ne peut plus méritée. Quant à sa doublure, l’Espagnol Sergio Rico, prêté par le FC Séville la saison dernière, a été définitivement transféré au PSG. Il serait donc étonnant de voir Leonardo aller plus loin sur cette piste.