PSG : Moise Kean ? Tuchel voulait Luis Suarez !

Dans : PSG.

Un attaquant et deux milieux de terrain, le PSG a bossé fort dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

De quoi combler un Thomas Tuchel qui avait sérieusement haussé le ton après le match face à Angers de vendredi ? Pas totalement. Non seulement l’entraineur parisien n’a pas comblé le départ de Thiago Silva en défense centrale, mais il a comme souvent subi les choix de Leonardo sur le marché des transferts. Téléfoot révèle en effet ce mardi que la venue de Moise Kean n’était clairement pas désirée par l’entraineur allemand. Ce dernier n’avait demandé qu’un seul avant-centre pour le PSG à Leonardo, afin de faire oublier Edinson Cavani et Choupo-Moting : Luis Suarez. Une arrivée qui aurait aussi fait le bonheur de Neymar, grand ami de l’Uruguayen.

Derrière cette volonté de faire signer l’avant-centre encore titulaire au Barça il y a quelques semaines, se cache néanmoins un problème de taille. Tuchel peine à faire confiance à Mauro Icardi, et les choix effectués pendant le Final 8 de Lisbonne le démontrent. Résultat, Luis Suarez, avec son expérience, son salaire et sa stature, aurait immédiatement mis Icardi sur le banc de touche. Inconcevable pour Leonardo, qui vient de lâcher 50 ME pour faire signer définitivement l’Argentin, et a confiance en lui pour être le finisseur du PSG dans les années à venir. Avec l’arrivée de Moise Kean, c’est clairement un joueur qui débarque dans la peau du remplaçant, de luxe certes, mais tout de même derrière Icardi dans la hiérarchie. Plus que jamais au PSG, Leonardo achète et Tuchel doit faire avec. Raison de plus pour que son dernier coup de gueule ait beaucoup de mal à passer dans les prochains semaines.