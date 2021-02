PSG : Mbappé retombe de son nuage, ça pique

Dans : PSG.

Cinq jours après son incroyable performance sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a été complètement impuissant face à l’AS Monaco (0-2)...

Après avoir battu le Barça 4-1 au Camp Nou, le club de la capitale française était attendu au tournant en Ligue 1. Suite aux succès de Lille et Lyon, le PSG se devait de suivre le rythme dans la course au titre. Mais comme certains suiveurs parisiens le craignaient, l’équipe de Mauricio Pochettino a subi l’effet de la décompression. Contre une solide équipe monégasque, ça ne pardonne pas, et le PSG n’a donc pas fait le poids au Parc des Princes…

Dans ce marasme collectif, Mbappé n’a même pas sauvé l’honneur. Pourtant à l’aise contre son ancien club, contre qui il a marqué sept fois en L1 depuis son arrivée à Paris en 2017, le champion du monde n’a rien fait de bon. Sous les yeux de Neymar, l’attaquant de 22 ans est même retombé dans ses travers, en prenant un carton jaune dans le temps additionnel pour une grosse charge sur Disasi… Une mauvaise prestation, à des années lumière de son triplé à Barcelone, qui fait réagir sur les réseaux sociaux.

0 tir en 83e minute pour Mbappe. Dest est loin. Le Barca aussi. #PSGASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 21, 2021