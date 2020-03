PSG : Mbappé attaqué, il peut faire 10 fois mieux à Paris

Dans : PSG.

Avec 30 buts et 17 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé affiche un bilan statistique incroyable au PSG.

Néanmoins, l’attaquant du Paris Saint-Germain laisse souvent l’impression de ne pas exploiter à 100 % son incroyable potentiel. C’est tout du moins l’avis très tranché exprimé par l’ancien buteur de Paris et de l’Equipe de France, David Ginola. Lors des London Football Awards, le journaliste de M6 a estimé que Kylian Mbappé était frustrant, notamment car il reste à ce jour un attaquant trop irrégulier selon lui. Le champion du monde 2018 appréciera…

« Il a tout parce que c'est un grand joueur, le but qu'il a marqué contre Lyon est incroyable, il y a seulement une poignée de joueurs qui peuvent faire cela, mais il doit être plus régulier. Il pourrait faire cela cinq ou six fois par match et il ne le fait pas, parfois c'est frustrant de le voir jouer parce qu'il est capable de faire beaucoup plus. Souvent, il marche le long de la ligne. C'est un jeune joueur et les gens attendent beaucoup de lui parce qu'il a beaucoup de talent. Si Pelé a dit qu'il sera son successeur, il doit sentir une grosse pression sur ses épaules à à peine plus de 20 ans. Il a encore beaucoup à faire, mais est-ce qu'il est préparé mentalement pour cela, ça reste à voir » a indiqué David Ginola, pour qui Kylian Mbappé a nettement les possibilités de faire mieux au Paris Saint-Germain. Reste à voir si dans les prochaines semaines, l’attaquant francilien parviendra à être encore plus régulier. Si c’est le cas, alors il deviendra sans conteste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste…