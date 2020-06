PSG : Mbappé à Madrid, il casse l'ambiance

Dans : PSG.

Le nom de Liverpool est parfois murmuré, mais en général, Kylian Mbappé est associé au Real Madrid pour son avenir.

Le club madrilène le suit depuis des années, et envisageait même de le faire venir avant qu’il ne signe au PSG en provenance de Monaco en 2017. En 2021 ou avant, son transfert sera très certainement à nouveau étudié. Une rumeur persistante qui ne doit pas déconcentrer les joueurs actuels, habitués à ce genre de feuilletons dans un grand club comme le Real Madrid. C’est ce qu’a tenu à faire savoir Toni Kroos, champion du monde 2014 avec la Mannschaft et qui ne bronche désormais plus quand il entend les noms des futures arrivées possibles.

« Mbappé, Sancho et Havertz ? Ces joueurs sont intéressants pour de nombreux clubs car ils sont jeunes et de grande qualité, mais j'ai entendu tant de noms au cours de mes six années à Madrid qui devraient venir, et dans 80% des cas, les choses se sont passées différemment », a confié sur DAZN l’international allemand. Une attitude sage surtout que la Maison Blanche a d’autres préoccupations actuellement. Il y a tout d’abord la reprise du championnat d’Espagne, puis le match de Ligue des Champions face à Manchester City au mois d’août. Deux occasions de sauver la saison, même si tout le monde sait que, en cas d’échec, le besoin de faire venir une superstar comme Kylian Mbappé sera inévitablement remis sur la table. Il en va de toute façon de même pour le PSG, si les échecs européens venaient à se poursuivre, il n'est pas sûr que le champion du monde français veuille encore rester très longtemps.