PSG : Mamma Mia, l'offre XXL pour Hakimi

Dans la bataille entre le Paris SG et Chelsea pour s’offrir Achraf Hakimi, le club français est le plus déterminé.

La preuve avec la dernière révélations de Sky Italia, qui annonce que le PSG est sur le point de faire l’offre qui fera pencher la balance. Nasser Al-Khelaïfi va proposer un chèque de 75 ME pour régler définitivement ce dossier. Soit quasiment le montant demandé au départ par l’Inter Milan pour lâcher son international marocain. Le club milanais s’était montré ferme en réclamant 80 ME pour Achraf Hakimi, prépondérant dans la très bonne saison de la formation lombarde, et considéré, avec encore une petite marge de progression, comme l’un des meilleurs du continent à son poste d'arrière droit. Le fait que l’Inter Milan demande désormais une offre ferme, sans bonus mais aussi sans joueur échangé pour faire baisser le tarif, a visiblement favorisé le PSG, plus à l’aise que Chelsea dans cette configuration.

Sky Italia précise que l’offre n’a pas encore été transmise, mais que le montage financier de cette proposition est en train d’être finalisé. Si cela devait se confirmer, l’Inter l’accepterait sans sourciller, puisque ce serait tout simplement avec cette vente 75 % de l’objectif estival sur le marché des transferts qui se réaliserait. En effet, le propriétaire du club, Steven Zhang, a demandé au lendemain du titre pour 100 ME de joueurs à vendre cet été. Le travail serait pratiquement fait avec le départ de Hakimi pour ce montant. Le PSG en profiterait pour mettre un terme à la piste Alessandro Florenzi, qui avait tout du plan B après sa saison moyenne à Paris, en prêt de l’AS Roma. Malgré le montant très élevé dépensé, le Marocain fait beaucoup plus saliver les supporters parisiens, et cela peut se comprendre.