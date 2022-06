PSG : Luis Campos met déjà fin au délire Neymar !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos prend les commandes au Paris SG, et cela veut dire que le copinage au mercato est terminé. Une piste poussée par Neymar est mise de côté.

Actuellement en vacances à Miami, Neymar prend un avant-goût de la vie à l’américaine, lui qui adorerait finir sa carrière en Major League Soccer, même si la première raison invoquée, les très longues vacances pour les footballeurs, laisse à désirer. Le numéro 10 du PSG n’est en tout cas pas revenu en Europe après les matchs internationaux du mois de juin, et il doit suivre d’un air assez détaché l’actualité du club parisien, qui se prépare à changer d’organigramme. L’ancien barcelonais est de toute façon persuadé de rester au Paris SG l’année prochaine, et cela même si l’Emir du Qatar ne le considère plus comme intouchable. Mais entre son solide contrat et l’impossible pour la quasi-totalité des clubs de le recruter, son avenir se dessine en effet bien à Paris.

Mais en ce qui concerne son influence dans le vestiaire et au sein du club, la rigolade va s’arrêter brutalement avec Luis Campos. Celui qui oeuvre déjà comme conseiller du Paris SG a des idées bien arrêtées, et le mercato est sa pleine propriété. Ainsi, lorsqu’il a récupéré les dossiers en cours, le dirigeant portugais a immédiatement mis un terme à certaines pistes. Et Don Balon révèle que Leonardo travaillait bien sur la venue de Richarlison, l’attaquant d’Everton. Grand ami de Neymar, le Brésilien a fait savoir, selon The Sun, sa volonté de quitter les Toffees après une saison compliquées bien loin des places européennes promises au départ.

Le pressing de Neymar pour Richarlison

Neymar, son coéquipier en Seleçao, a ainsi poussé le Paris SG à se positionner pour Richarlison, qui peut jouer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, et possède à 25 ans encore de belles années devant lui. Mais Luis Campos a immédiatement rappelé que les joueurs ne faisaient pas le mercato dans les clubs où il était en activité, et la piste a immédiatement été mise de côté. Marca en profite pour préciser que trois clubs ont donc avancé leurs pions pour le buteur d’Everton, à savoir Arsenal, Chelsea et le Real Madrid également.

En tout cas, Richarlison, décisif avec 6 buts en 9 matchs pour aider Everton à se maintenir en Premier League, sait déjà où il veut jouer. Si le PSG le fait rêver, même si cela parait désormais compliqué, il a refusé les approches d’Arsenal, estimant pouvoir atterrir dans un club de plus gros calibre. Voilà pourquoi Chelsea et le Real Madrid se sont placés sur les rangs d’un Brésilien que Neymar aura beaucoup de mal à ramener au Paris SG.