PSG : Leonardo et l'Emir du Qatar changent les règles du mercato !

En refusant de laisser partir Edinson Cavani à l'Atlético Madrid lors de ce mercato, le Paris Saint-Germain confirme que désormais les joueurs ne feront plus la loi lors des transferts.

Même si le Paris Saint-Germain ne touchera rien lorsqu’Edinson Cavani partira en fin de saison, le message que le PSG a fait passer lors de ce mercato d’hiver est clair. Tout comme il l’avait été lors du marché estival des transferts avec Neymar. A Paris, ce sont les dirigeants qui décident de ce qu’il advient des joueurs et pas ces derniers qui dictent leurs ordres. Revenant sur le double épisode Neymar-Cavani, Le Parisien explique ce samedi qu’il faut voir là l’effet direct du retour de Leonardo et de l’accord que ce dernier a passé avec l’Emir du Qatar afin que le PSG ne soit plus pris de haut et même ridiculisé, comme cela avait été le cas avec Hatem Ben Arfa et Adrien Rabiot.

Le quotidien francilien affirme que c’est au plus haut niveau que ce changement radical de stratégie a été décidé. « L’institution PSG s’était affaiblie ces dernières années. Leonardo débarque alors pour une reprise en main ordonné depuis le Qatar par l’actionnaire. C’est ensemble qu’ils ont fixé une tactique pour Neymar (…) Cavani vient de subir le même sort, un départ oui, mais aux conditions du Paris Saint-Germain, soit au moins 20ME », explique Dominique Sévérac. Et cette règle s’appliquera à tout le monde, y compris à Kylian Mbappé, ce qui est évidemment une position radicale alors que le champion du monde français se voit offrir une prolongation de contrat par ce que certains joueurs auraient surnommé « le Prison Saint-Germain ». Comme l’a dit vendredi Thomas Tuchel, il y a tout de même pire dans la vie qu’être footballeur au PSG.